Juventus – Lecce – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Juventus – Lecce: tutto sul match

La Juventus è sempre obbligata a vincere lo Scudetto, e quest’anno dopo le sconfitte in Supercoppa Italiana, e solo pochi giorni fa in Coppa Italia contro il Napoli, lo sembra essere ancora di più. Sarri deve portare “la barca in porto” conquistando la vittoria in campionato, e lo deve fare guardandosi da una Lazio che sembrava davvero in forma al momento della sospensione. Deve farlo anche senza diversi infortunati: Demiral non si è ancora ripreso del tutto dalla rottura del crociato, mentre dalla finale di Coppa Italia sono usciti infortunati Khedira e, più gravemente, Alex Sandro. Contro il Bologna è arrivata una vittoria scacciapensieri che ha causato però altre due perdite sulle fasce: Danilo si è fatto espellere e sarà squalificato, mentre De Sciglio si è infortunato. Sarri dovrà inventarsi qualcosa sugli esterni di difesa: sarà probabilmente Matuidi ad abbassarsi.

Il Lecce sapeva di vivere un rientro in campionato proibitivo: le partite contro Milan e Juventus di seguito non promettevano niente di buono e la pesante sconfitta subita contro i rossoneri pochi giorni fa ha purtroppo confermato le previsioni. Liverani ha bisogno che i suoi uomini ritrovino la miglior forma partita dopo mesi lontani dai campi di gioco, e devono farlo rapidamente viste le gare ogni tre giorni. Arriveranno poi scontri diretti e partite più abbordabili dove servirà fare punti. Intanto, però, una buona prova contro i bianconeri porterebbe quantomeno morale alla squadra che ha la peggior difesa del campionato.

Contro il Milan è andato ad aggiungersi alla già lunga lista degli infortunati Lapadula: non sarà disponibile così come Farias, Dell’Orco, Deiola e Barak.

Juventus – Lecce: Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar.

Juventus – Lecce dove vederla in tv o streaming

Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà visibile anche in diretta Streaming sulle piattaforme di streaming legate all’emittente satellitare. Gli abbonati Sky potranno godersi la partita anche su Sky Go da dispositivi mobili (tablet e smartphone, ndr) oppure dal computer (pc o notebook) attraverso l’applicazione dedicata. Lecce-Milan è visibile anche per gli abbonati a Now TV, servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere i contenuti della piattaforma satellitare con un tipo di abbonamento leggermente diverso per possibilità e prezzi.