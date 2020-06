Lazio – Fiorentina – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Lazio – Fiorentina è la gara di sabato sera valevole per la 28a giornata di Serie A, che avrà inizio alle ore 21:45. Importantissimo per i padroni di casa ottenere il successo.

Lazio – Fiorentina: Tutto sul match

La Lazio è ripartita male nella sua prima gara post-Covid, infatti è uscita sconfitta dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta in un rocambolesco ed emozionante match conclusosi sul 3-2 per i bergamaschi. La squadra di Inzaghi ha dominato per la prima mezz’ora di gioco portandosi sul 2-0, ma poi le assenze e la tenuta fisica precaria si sono fatte sentire nel secondo tempo e così è arrivata la rimonta nerazzurra. Una sconfitta che brucia, perchè adesso i biancocelesti sono a 4 punti dalla Juventus capolista (che sarà impegnata nell’anticipo non impossibile contro il Lecce), ed è quindi costretta a non perdere altri colpi per poter ancora credere nello scudetto.

La Fiorentina non ha fatto tanto meglio, infatti ha impattato in casa con il fanalino di coda Brescia per 1-1, nonostante un dominio quasi assoluto soprattutto nel secondo tempo. La squadra guidata da Iachini ha dimostrato di avere molti problemi a trovare la via del gol e si ritrova in una posizione di classifica non proprio tranquilla, quindi deve cercare di strappare punti all’Olimpico.

Lazio – Fiorentina: Le probabili formazioni

Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Leiva, Lulic, Marusic, Luiz Felipe e anche di Cataldi infortunatosi nella gara contro l’Atalanta.

Iachini dovrebbe tornare al 3-5-2 ma non avrà a disposizione gli squalificati Chiesa e Caceres.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery.

Lazio – Fiorentina: Dove vederla in tv o streaming

Potrete seguire la sfida Lazio – Fiorentina su DAZN , che trasmetterà la gara in diretta streaming. Lazio – Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.