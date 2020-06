Ci sono donne che hanno tutte le fortune in amore mentre altre fanno fatica a costruire una relazione stabile con qualcuno. Le donne più sfortunate in amore dello Zodiaco: ecco chi sono.

La donna Bilancia

Tra le donne più sfortunate in amore dello Zodiaco ci sono quelle del segno della Bilancia. Per quanto affascinanti e attraenti le donne del segno zodiacale della Bilancia sono molto insicure e sabotano i loro rapporti sentimentali con le proprie mani. Le donne del segno zodiacale della Bilancia tendono a idealizzare il partner e a non volerne vedere i difetti, inseguono per anni la persona sbagliata continuando a vedere segnali di interesse che non esistono. Pur essendo interessate ai rapporti sociali le donne Bilancia sono timide per cui non riescono a instaurare legami e si ritrovano con poche conoscenze. Difficile quindi per loro incontrare una persona con cui allacciare una relazione sentimentale. La donna Bilancia è portata per la famiglia, vorrebbe un rapporto serio e ciò spaventa il partner. La donna Bilancia passa la vita a guardare dalla finestra amiche e conoscenti che pian piano si sistemano, vanno a convivere, si sposano, fanno figli mentre il suo momento non arriva mai.

La donna Pesci

Tra le donne più sfortunate in amore dello Zodiaco c’è la Pesci. La donna Pesci sogna l’amore romantico ma questo risulta sempre di difficile realizzazione. La donna Pesci è portata a idealizzare il partner ma inevitabilmente si trova con persone che non vogliono prendersi responsabilità. La donna del segno zodiacale dei Pesci, delusa, allora compie scelte che non la soddisfano ma che porta avanti lo stesso, accettando il corteggiamento di chi non le piace, sperando magari di riuscire a trasformarlo nel principe azzurro che tanto sogna. Nel mentre però, la Pesci continua a soffrire per chi non ricambia i suoi sentimenti e finisce così in una spirale di insoddisfazione sentimentale senza fine.

La donna Cancro

Tra le donne più sfortunate in amore dello Zodiaco c’è anche la Cancro. La donna Cancro è certamente una persona lunatica ma anche molto dolce e portata per la famiglia. La donna Cancro commette l’errore di assecondare il partner, con il risultato di essere sempre abbandonata per persone peggiori di lei, più volgari, meno belle. La donna Cancro se vuole smettere di soffrire in amore deve avere maggiore fiducia in se stessa e non adeguarsi a ciò che vogliono gli altri. La donna del segno zodiacale del Cancro dovrebbe concentrarsi più su sé stessa e sui propri interessi, dovrebbe mettere da parte l’empatia e non cercare di capire gli uomini. In questo modo troverebbe in poco tempo il partner giusto per lei e non soffrirebbe più.