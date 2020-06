Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 26 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 26 giugno 2020. Ci lasciamo alle spalle la prima parte della settimana e ci avviciniamo al prossimo weekend: come lo trascorreranno i primi 4 segni zodiacali? Problemi di famiglia per l’Ariete, il Toro può recuperare. Nervosismo alle stelle per i Gemelli, mentre il Cancro deve avere maggiore pazienza. Di seguito, le previsioni astrologiche per questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 26 giugno 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata un po’ particolare, ci sono dei problemi famigliari da affrontare. Se dovrai prendere una decisione importante ti converrà aspettare sabato e domenica, perché saranno due giornate migliori. Fai molta attenzione, inoltre, perché domenica prossima potresti accusare un piccolo calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 26 giugno 2020: Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato saranno due giorni molto interessanti. E ne avevi bisogno, dopo un inizio settimana vissuto in maniera nervosa a causa di una persona poco corretta o di un accordo saltato. In questi giorni, inoltre, qualcuno è stato anche alle prese con il soccorrere un amico o conoscente. Insomma, meno male che le prossime 48 ore ti ricaricheranno un po’!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 26 giugno 2020: Gemelli

Secondo il popolare astrologo di Rai2 domani sarai molto nervoso e lo resterai fino a sabato. Domenica, invece, avrai modo di recuperare una grande forza. Le tensioni proverranno dal lavoro, dalla famiglia e perfino dall’amore. È vero, entro luglio le stelle prevedono una bella rimonta, ma adesso dovrai essere un po’ più prudente.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 26 giugno 2020: Cancro

Il consiglio di Paolo Fox per domani è quello di non mettere i bastoni fra le ruote a chi sta prendendo decisioni che non ti piacciono molto, ma di aspettare un po’. Venerdì e sabato saranno due giornate importanti, mentre domenica emergerà un po’ di stanchezza.Il passaggio di Mercurio nel tuo segno favorisce novità e accordi. Se hai conosciuto da poco una persona interessante, continua a coltivare il rapporto, perché in agosto potrebbero esserci sviluppi interessanti.