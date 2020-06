Parma-Inter – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Si ritorna subito in campo per la 28^ giornata di campionato, Parma e Inter si affronteranno al tardini domenica 28 giugno alle ore 21:45.

In questo turno di campionato, dove l’Inter affronterà la trasferta di Parma, i nerazzurri non potranno permettersi di perdere occasione di tenere il passo di Juventus e Lazio.

Conte ha già giocato la carta turnover contro il Sassuolo pertanto non può rischiare altri passi falsi.

Inoltre il tecnico non potrà sedersi in panchina per squalifica e dovrà rinunciare a Skriniar.

Parma–Inter – Le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini; Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski; Cornelius, Gervinho

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku

Parma–Inter – dove vederla in tv o streaming

La gara sarà esclusiva dell’emittente Sky che trasmetterà il match via satellite sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport; tramite app Sky Go, disponibile per dispositivi iOs, Android e personal computer. Il match potrà essere seguito alla stessa maniera anche per gli abbonati a NowTv, web tv di proprietà di Sky.