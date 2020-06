Ricetta succo ACE con il bimby: ingredienti, preparazione e consigli

In questo articolo vi proponiamo la ricetta di una bevanda, in particolare, il succo ace, una bevanda buonissima, perfetta per tutto l’anno ma ideale nei periodi in cui abbiamo le difese immunitarie basse e vogliamo fare un carico di vitamine, o in estate per bere qualcosa di rinfrescante.

Certo è un succo che si trova anche al supermercato, ma se preparato in casa sarà ancor più buono, e ovviamente più genuino, perché lo andremo a preparare con frutta fresca.

Gli ingredienti che occorrono per la preparazione di questa bevanda sono pochi, ma devono essere di qualità. Noi oggi vi proponiamo la ricetta con il bimby, ma per chi non l’avesse, andrà benissimo un estrattore.

Succo ACE – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono sufficienti per preparare il succo per 4 persone.

8 Carote

4 Arance

2 Limoni

400 ml Acqua

50 g zucchero (facoltativo)

Succo ACE – Preparazione

Mettete nel boccale lo zucchero e polverizzare 10 secondi a velocità 9 (se si decide di voler utilizzare lo zucchero).

Lavate, sbucciate le carota e tagliatele a rondelle o in pezzi non troppo grandi.

Pelate a vivo i limoni e le arance, poggiandole su di un tagliere e utilizzando un coltello ben affilato, poi tagliateli a pezzi.

Aggiungete nel boccale le arance, i limoni, le carote, e frullate 1 minuto, velocità 7.

Aggiungete anche l’acqua e amalgamate 5 secondi velocità 3.

Versate il succo ace nei bicchieri e servitelo subito, per renderlo ancora più fresco aggiungete del ghiaccio.

Succo ACE – Consigli utili

Come per tutti i succhi di frutta preparati in casa, è consigliabile consumare il succo ace nel giro di qualche ora, per evitare che la bibita si ossidi e perda parte del suo valore nutritivo.

Il ghiaccio può essere anche aggiunto direttamente nel bimby, in questo modo verrà triturato.

In questo modo possono essere preparati succhi di frutta di ogni tipo, potete utilizzare anche diverse tipologie di frutta.