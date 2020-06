Uomini e Donne – Gianni Sperti cerca fidanzata: Amore ai tempi dei social

Uomini e Donne è ormai terminato per la classica pausa estiva ma fuori dallo studio Gianni Sperti sembra darsi da fare senza sosta e cerca una fidanzata. L’appello dell’opinionista sul suo profilo Instagram sembra aver alzato un vero e proprio polverone mediatico su di lui.

Gianni Sperti ha sempre cercato di portare all’interno dello studio di Maria De Filippi la sincerità, cercando più di una volta di smascherare tutti i corteggiatori o cavalieri che avevano mentito alla redazione. Un gesto da parte sua che tutti da casa hanno sempre apprezzato ma anche detestato visti i suoi continui accanimenti su alcune persone mirate dei vari parterre.

Negli ultimi giorni però, qualcosa nella vita di Gianni sembra completamente cambiare, la solitudine infatti sembra spingerlo a cercare una donna con cui condividere i giorni. Quali sono state le parole dell’opinionista?

Gianni Sperti cerca la fidanzata

Sperti in questi ultimi giorni ha potuto riabbracciare la sua famiglia dopo più di due mesi a causa della quarantena obbligatoria e tutte le nuove norme dovute al Covid-19. Un momento di forte emozione per lui che non ha resistito dal condividerlo con i suoi fan che, per diversi mesi gli hanno fatto compagnia sul suo profilo Social.

Il cambiamento avuto durante gli ultimi mesi, è dovuto a un viaggio interiore che l’opinionista ha fatto durante i lunghi giorni di quarantena, spiegando quanto possano avergli aperto la mente.

Qualcosa però sembra cambiare durante la giornata di ieri dove, Gianni Sperti lancia un appello sul suo profilo Instagram e cerca una fidanzata con cui condividere il futuro, per quale motivo?

Opinionista cerca il gossip

Gianni Sperti sulle sue storie spiega quanto negli ultimi periodi è facile stare al centro delle chiacchiere per i finti fidanzamenti. Secondo l’opinionista infatti, sia all’interno di Uomini e Donne sia nel mondo del gossip in generale, la gente per far parlare di sé inventerebbe delle finte relazione e poi degli scandali dove si lasciano.

Un gesto che ha spinto ironicamente Gianni ha lanciare un appello chiedendo una finta fidanzata con cui creare una storia d’amore per poi lasciarsi creando un vero e proprio scandalo. Nonostante l’opinionista non abbia fatto nomi o chiari riferimenti, sembrerebbe avercela con una coppia di Uomini e Donne che, negli ultimi mesi ha abbandonato il programma per cercare di creare una relazione a cui Gianni non ha mai creduto.