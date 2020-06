Uomini e Donne – Giorgio Manetti accusa Gemma: “È lì da dieci anni”

Giorgio Manetti torna a parlare di Uomini e Donne ma soprattutto accusa nuovamente Gemma Galgani per la sua conoscenza con Nicola Vivarelli. La conoscenza tra la dama e l’ultimo arrivato nel parterre maschile del programma, ha dato la possibilità all’interno mondo dei social di dire la loro sulla frequentazione.

Gemma Galgani infatti, nonostante la grandissima differenza di età con Nicola, ha accettato il suo corteggiamento e continua la conoscenza anche ora che il programma è terminato per la pausa estiva. Negli ultimi giorni però, oltre ai social anche Giorgio Manetti è tornato a parlare della dama e rilascia l’ennesima intervista sui microfoni di RTL 102.5. Quali sono state le sue parole nei confronti dell’ex fidanzata?

Giorgio Manetti accusa Gemma

L’ex cavaliere di Uomini e Donne continua la sua vita felice insieme alla sua nuova compagna con cui ormai sta da diversi mesi. Ai microfoni di RTL 102.5 però, ha risposto ad alcune domande sulla sua vita privata e su quella lavorativa, lanciando nuovamente una frecciatina nei confronti Gemma Galgani e della conoscenza con Nicola Vivarelli.

Manetti ha così affermato che: “Ormai è lì da dieci anni. Ma l’amore se capita, deve capitare per caso. Più lo cerchi e meno lo trovi, non ha senso. Una persona normale ha molte meno possibilità di trovare l’anima gemella, a meno che non esca ogni sera per locali. Per me è difficile credere ad una cosa televisiva così, magari fuori dagli studi può essere anche accettabile. Nello studio televisivo mi sembra molto difficile, ma poi tutto può essere ovviamente”.

Ex cavaliere di Uomini e Donne svolta da attore

Giorgio Manetti durante l’intervista ha parlato anche della sua situazione privata e dei suoi progetti lavorativi. Nessuno infatti, si aspettava che l’ex cavaliere di Uomini e Donne decidesse di svoltare come attore di un cortometraggio di cui ancora non può annunciare il titolo.

Un cambiamento notevole nella vita dell’ex corteggiatore che, dopo aver trovato l’amore fuori dallo studio di Maria De Filippi, sembra svoltare anche nell’ambito lavorativo. Giorgio ha così parlato del suo ruolo come attore annunciando che: “Non posso dirvi il titolo. Ma il regista sì: si tratta di Domenico Costanzo, che ha collaborato con Pieraccioni”.