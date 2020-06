Calciomercato Fiorentina – Anche la Juve su Milenkovic. Pezzella svela il suo sogno

Calciomercato Fiorentina- Il difensore della Fiorentina Milenkovic è ormai sul mercato e le migliori squadre di Serie A e non solo stanno facendo una vera e propria asta per aggiudicarsi il giovane calciatore. La viola non ha necessità di vendere per acquistare ma se si presentano della occasioni per vendere a buon prezzo di certo le accoglieranno.

Calciomercato Fiorentina – Milenkovic è addio

È il caso di Milenkovic, il serbo doveva rappresentare uno dei pilastri fondamentali per la Fiorentina del futuro, insieme a castrovilli, Kouame Chiesa e Vlahovic, ma a quanto pare il difensore lascerà Firenze in questa sessione di mercato.

Nei giorni scorsi si era parlato dell’interessamento da parte del PSG e anche del Borussia Dortmund, ma da qualche ora si è intensificato l’interessamento di un’altra squadra italiana oltre al Milan. Stiamo parlando della Juventus di Sarri.

La Fiorentina ha fissato il prezzo del cartellino del giocatore che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Nikola ha un contratto in scadenza nel 2022 con i viola, ed è uno dei perni principali della difesa della squadra di Iachini, vista la sua duttilità e le sue enormi qualità, molte squadre si sono interessate a lui, anche il Napoli ha fatto un sondaggio per questo giovane. Con la Fiorentina ha disputato già molte partite in Serie A che lo hanno consacrato come uno dei migliori difensori in prospettiva futura.

Milenkovic sarebbe intenzionato a cambiare aria, e quindi sicuramente tra Milan, Juve e altre squadre partirà un’asta per portare a casa questo talento, ma alla fine sarà lui stesso a decidere dove voler andare a giocare il prossimo anno, tenendo conto che non vorrà guardare il campionato dalla panchina, ma vorrà essere il protagonista.

Calciomercato Fiorentina – Le parole del capitano

Un altro difensore della viola, il capitano Pezzella, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo futuro, nel corso di un’intervista. Il giocatore argentino ha parlato del suo futuro e non solo, sopratutto dei suoi obiettivi e di un suo sogno.

Ecco cosa ha detto: “Il calcio è imprevedibile, è vero, ma io ho sempre detto che in questa città vivo benissimo. Questo è il mio posto nel mondo, la Fiorentina e Firenze ormai sono diventati come casa mia. Lo ripeto, io sogno di giocare in Europa. Con la maglia viola. E guadagnarmi un Mondiale sul campo con la mia Seleccion”.

Amore eterno alla maglia viola e non solo, queste sono state le parole di affetto nei confronti di Firenze, ma anche di speranza per il suo futuro in viola, ma soprattutto con la maglia della sua nazionale.