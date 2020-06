DIRETTA STREAMING – Chievo – Spezia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Chievo – Spezia alle ore 21:00 si sfidano per la 30a giornata di Serie B, in quello che sarà un match molto importante per la zona play-off e promozione. I padroni di casa non possono fallire l’appuntamento con i tre punti, proprio come gli ospiti.

Il Chievo è reduce dal pareggio esterno ottenuto a Crotone per 1-1 ed occupano l’8° posto, l’ultimo utile per prendere parte ai play-off, ma deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici come l’Empoli che è staccato di 2 punti. Per questo motivo stasera è obbligatorio vincere.

Lo Spezia nell’ultimo turno ha superato in casa proprio l’Empoli per 1-0 ed ha guadagnato punti su Crotone e Frosinone, vere antagoniste per la promozione diretta in Serie A. I liguri sono a 3 punti dal secondo posto e un successo nel match odierno sarebbe fondamentale.

Chievo – Spezia – Diretta Streaming

Chievo-Spezia è la partita scelta per essere trasmessa anche su Dazn1, il canale satellitare acceso sul numero 209 del bouquet di Sky, oltre che sulla piattaforma Dazn.

