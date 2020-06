DIRETTA STREAMING – Cremonese – Cosenza – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Cremonese – Cosenza scenderanno in campo alle ore 21:00 per la 30a giornata di Serie B, in un match fondamentale per la salvezza. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica.

La Cremonese è reduce dalla sconfitta interna subita ad opera della capolista incontrastata Benevento e si ritrova in piena lotta per i play-out. Questa sera non può perdere altri punti sul proprio terreno di gioco, altrimenti la situazione potrebbe diventare drammatica.

Il Cosenza invece grazie al successo conquistato contro l’Entella si è leggermente risollevato, adesso è al terzultimo posto, ma il distacco dai play-out è sceso a 5 punti. Impresa ancora molto difficile quella riguardante la salvezza, ma sicuramente ancora possibile.

Cremonese – Cosenza – Diretta Streaming

La partita sarà trasmessa esclusivamente sulla piattaforma DAZN