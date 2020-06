DIRETTA STREAMING – Empoli – Benevento – Risultato LIVE, Gol e Highlights

By

Empoli – Benevento è la gara che questa sera può consegnare alla squadra sannita la promozione in Serie A in caso di successo. La sfida avrà inizio alle ore 21:00 ed è valida per la 30a giornata di Serie B.

L’Empoli dopo la sconfitta subita contro lo Spezia nella scorsa giornata si è ritrovato fuori dalla zona play-off, una posizione di classifica che non si adatta alla rosa e al blasone di questa squadra, che quindi stasera dovrà dare tutto in campo per tentare di aggiudicarsi i tre punti.

Il Benevento ha dominato il campionato fin dalle prime giornate, dimostrandosi di molto superiore a tutte le altre compagini. Questa sera la squadra guidata da Pippo Inzaghi può già festeggiare la promozione in caso di vittoria e sicuramente ci proverà come già fatto la scorsa settimana quando ha battuto sempre in trasferta la Cremonese.

Empoli – Benevento – Diretta Streaming

La partita sarà trasmessa esclusivamente sulla piattaforma DAZN, ma puoi seguire il match anche in questo articolo con il nostro widget che trovi di seguito!