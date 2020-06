DIRETTA STREAMING – Entella – Salernitana – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sono pronte a darsi battaglia, Virtus Entella e Salernitana per sperare in un positivo finale di campionato piazzarsi al meglio nella zona playoff. Le due compagini sfideranno alle ore 21.00 del 26 giugno allo stadio Aldo Gastaldi di Entella.

L’Entella non re-iniziato al meglio il proseguo del campionato perdendo la prima partita del post covid perdendo in casa del Cosenza per 2 a 1, ed attualmente è 11esimo in classifica con 38 punti conquistati, a 5 dalla zona Playoff.

Discorso differente per la Salernitana, che si trova a invece in piena zona spareggi promozione con 43 punti, alla 7°posizione dopo il pareggio interno contro il Pisa.

Entella – Salernitana – Diretta Streaming

Il match verrà trasmesso dall’emittente DAZN con telecronaca di Ricky Buscaglia tramite personal computer oppure tramite l’app ufficiale di DAZN, disponibile per iOS, Android nonchè per le principali console da gioco, nonchè su Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Sarà possibile seguire le azioni del match utilizzando il widget che trovi qui sotto.