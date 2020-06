DIRETTA STREAMING – Trapani – Pordenone – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Trapani – Pordenone scendono in campo alle 18:45 per la 30a giornata di Serie B, in un match fondamentale per la salvezza e per la promozione. Gara assolutamente da non perdere.

Il Trapani si trova al penultimo posto della classifica ma è imbattuto nelle ultime 5 giornate, nelle quali ha raccolto 4 pareggi ed una vittoria. Nella scorsa giornata ha pareggiato con il forte Frosinone per 0-0, ma nonostante questo trend positivo la zona salvezza è ancora distante 7 punti.

Il Pordenone nelle ultime quattro giornate ha vinto 3 partite e pareggiata una, proprio l’ultima contro il Venezia per 0-0. La promozione diretta dista attualmente 4 punti, ma comunque vada sarà una stagione da incorniciare.

Trapani – Pordenone – Diretta Streaming

Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.45 di venerdì 26 giugno e l’evento sarà trasmesso anche in diretta tv in chiaro: la Rai manderà in onda la partita sui canali Raisport + HD e Raisport. La partita sarà trasmessa anche da DAZN, sia in tv (la partita andrà in onda infatti anche su DAZN 1, canale numero 209 della piattaforma Sky disponibile per gli utenti abilitati) sia in streaming.

