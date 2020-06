Film Stasera in Tv – Cena tra amici – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Cena tra amici. Coproduzione franco-belga del 2012 per la regia di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte con Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, nei ruoli principali. Il film è basato sulla pièce teatrale Le Prénom scritta dagli stessi registi del film. Il film è uscito il 6 luglio 2012 nelle sale italiane. Il film ha vinto due Premi César per Miglior Attore non protagonista (Guillaume De Tonquedec) e Miglior Attrice non protagonista (Valérie Benguigui).

Cena tra amici – Trama

Una casa confortevole in un quartiere elegante di Parigi, amici e familiari, un futuro padre, una cena insieme: potrebbe essere la solita tranquilla serata, ma una banale domanda darà l’inizio a un catena di conseguenze inimmaginabili. Vincent (Patrick Bruel) è un quarantenne agente immobiliare di successo che sta per diventare padre per la prima volta ed è ovviamente la star della serata. Gli altri partecipanti iniziano a bombardarlo di domande sulla sua prossima paternità. Ma quando gli chiedono che nome ha scelto per il nascituro la risposta di Vincent scatena un putiferio e…

Cena tra amici – Trailer Video

Cena tra amici – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Le Prènom

Genere: Commedia

Durata: 1h 50m

Anno: 2012

Paese: Francia, Belgio

Regia: Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte

Cast: Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquedec, Judith El Zein, FranÇoise Fabian, Yaniss Lespert.

Cena tra amici – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre), alle ore 21.00 di oggi venerdì 26 Giugno 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio Abuso di potere di Walker Texas Ranger. A seguire, invece, il film Bis Ritorno al passato.