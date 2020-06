Film Stasera in Tv – Suite francese – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Suite francese. Coproduzione britannica, francese e belga del 2014 per la regia di Saul Dibb con Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts, Sam Riley nei ruoli principali. Il film è tratto dal celebre ed omonimo romanzo di Irene Nemirovsky. La vicenda affonda profondamente le sue radici nella vita reale di Irène Némirovsky. Scrittrice ebrea di origini ucraine ma in tutto e per tutto francese (benché non abbia mai ricevuto la cittadinanza), ha avuto un’esistenza movimentata e avventurosa, che si è conclusa tragicamente ad Auschwitz. Ambientato nel 1940, al centro del racconto c’è l’amore bruciante di un uomo e una donna travolti dalla Storia.

Suite francese – Trama

La bellissima Lucile Angellier, nell’attesa di ricevere notizie del marito prigioniero di guerra, vive un’esistenza soffocante insieme alla suocera, donna dispotica e meschina. La vita di Lucile viene stravolta quando i parigini in fuga si rifugiano nella cittadina dove vive, e la città viene invasa dai soldati tedeschi che occupano le loro case. Inizialmente Lucile ignora la presenza di Bruno, un raffinato ufficiale tedesco che è stato dislocato nella loro abitazione. Ma dopo un’iniziale indifferenza, Lucile “si risveglia” e inizia a esplorare sentimenti sepolti che la porteranno inevitabilmente verso Bruno…

Suite francese – Trailer Video

Suite francese – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Suite francaise

Genere: Drammatico

Durata: 1h 45m

Anno: 2014

Paese: UK, Francia, Belgio

Regia: Saul Dibb

Cast: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts, Sam Riley, Ruth Wilson, Tom Schilling, Harriet Walter, Alexandra Maria Lara, Eileen Atkins, Margot Robbie, Lambert Wilson

Suite francese – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 26 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Fantozzi contro tutti.