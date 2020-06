Gemma Galgani sembra avere dei gravi problemi di fiducia nei confronti di Nicola Vivarelli e della loro grande differenza di età. La dama di Uomini e Donne che fino alla scorsa settimana è stata vista per le vie di Roma in compagnia del cavaliere mostrandosi sempre più complice quasi a lasciar intendere un qualcosa di più oltre alla conoscenza.

La differenza di età tra Gemma e Nicola non è mai stato un problema all’interno di Uomini e Donne visti i tantissimi discorsi fatti da entrambi. Gemma nonostante sia molto più grande del cavaliere ha sempre spiegato di vedere in Nicola l’uomo perfetto da avere accanto, affermando di avere di fronte una persona matura e molto più grande degli anni che ha.

Una segnalazione però, da parte di Amedeo Venza sembra lasciare ancora più dubbi su quello che realmente sta succedendo tra la dama e Nicola. Quali sono state le parole dell’influencer sulla “coppia”?

Gemma Galgani problemi di fiducia

La dama di Uomini e Donne sembrava aver trovato finalmente un uomo che la capiva anche se molto più giovane di lei. La conoscenza tra Gemma e Nicola infatti, sembrava andare a gonfie vele ad eccezione di alcune stupide e futili discussioni.

Le ultime settimane infatti, hanno lasciato credere che qualcosa all’interno della conoscenza stava diventando ancora più grande visti gli avvistamenti insieme. Quello che però ha lasciato pensare che tra di loro ci fosse qualcosa di più, è stato il famoso bacio scambiato all’interno del taxi.

Qualcosa però, sembra non andare per il verso giusto tra di lui e a lanciare questo dubbio è proprio Amedeo Venza. L’influencer infatti, ha notato un dettaglio particolare ma molto importante che riguarderebbe i social sia di Gemma Galgani che di Nicola Vivarelli. Di cosa stiamo parlando?

Conoscenza a rischio per la dama di Uomini e Donne

Amedeo Venza durante la giornata di ieri, pone un dubbio all’interno del suo profilo Instagram che vede nuovamente protagonisti Gemma e Nicola Vivarelli. Entrambi dopo l’ultimo avvistamento, non sembrano esserci incontrati mai più, lasciando il dubbio che la conoscenza abbia subito un fermo durante i giorni scorsi.

L’influencer infatti, chiede ai suoi follower quale potrebbe essere il motivo per cui Gemma Galgani abbia dei problemi di fiducia nei confronti di Nicola tanto da, non seguirlo sul suo profilo Instagram. La dama mostratasi fin dall’inizio molto gelosa, lascia l’ennesimo dubbio sul perché non segua tutto quello che il cavaliere fa all’interno del suo profilo Instagram. Crisi in arrivo per la neo coppia di Uomini e Donne?