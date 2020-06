La gelosia macchia i rapporti interpersonali portandoli all’eccesso. Le stelle possono aiutarci a capire quali sono i rappresentanti dello Zodiaco che più si lasciano avvelenare da questo sentimento negativo. I segni zodiacali più gelosi: ecco la classifica.

1. Il Toro

Al primo posto della classifica dei segni zodiacali più gelosi c’è il Toro. I nati del segno non accettano nulla che possa turbare la loro quiete per cui detestano il tradimento. I Toro sono molto gelosi, fanno scenate, gridano, imprecano e, dalla rabbia, offendono. Diventano rossi paonazzi in volto e per calmarli ci vogliono delle ore. Il tarlo della gelosia è insito nei nati del segno zodiacale del Toro ed è molto pericoloso.

2. Lo Scorpione

Al secondo posto della classifica dei segni zodiacali più gelosi c’è lo Scorpione. Geloso e vendicativo, se lo Scorpione sospetta il tradimento sono guai. Inizia già a meditare vendetta pianificandola per tempo nei minimi dettagli e con perizia minuziosa. Se lo Scorpione scopre il partner in flagrante è la fine: strapperà tutti i denti e tutti i capelli all’amante e perseguiterà fino alla fine dei suoi giorni il traditore rendendogli la vita impossibile.

3. L’Ariete

Al terzo posto della classifica dei segni zodiacali più gelosi troviamo l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete sono prepotenti e arroganti, non sono per niente fedeli ma giustificano i loro tradimenti con la scusa dell’esperienza di vita. Se però sono loro a essere traditi diventano pazzi: in amore sono gelosi da morire del partner e vedono ogni persona come una possibile minaccia per oscurare la loro felicità. Gli Ariete non sono solo gelosi in amore ma anche in altri campi della vita. Se hanno un’amica più bella la odiano segretamente, se conoscono persone più fortunate vorrebbero vederle cadere in disgrazia. Il segno dell’Ariete è caratterizzato dalla totale assenza di empatia nei confronti degli altri. Per questo motivo i nati del segno manifestano questi brutti comportamenti.

4. La Bilancia

Chiude la classifica dei segni zodiacali più gelosi al quarto e ultimo posto la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono le classiche persone che si rovinano con le proprie mani a causa della loro gelosia. I nati Bilancia sprecano troppo tempo a farsi congetture mentali su possibili tradimenti del partner e potenziali rivali in amore. Niente di tutto ciò è vero ma loro lo fanno diventare reale. I Bilancia cominciano ad assumere atteggiamenti indisponenti e nervosi nei confronti del partner che ovviamente si risente. Questo tipo di comportamento è molto controproducente all’inizio di una relazione. La Bilancia in questo modo farà naufragare tutte le sue storie e scappare a gambe levate un potenziale partner a causa della sua gelosia immotivata.