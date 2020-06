Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 27 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 27 giugno 2020. Come proseguirà il weekend per i primi 4 segni zodiacali secondo il famoso astrologo? Sabato interessante per l’Ariete, il Toro deve rimboccarsi le maniche e darsi da fare con i suoi progetti. Nervosismo alle stelle per i Gemelli, mentre per il Cancro l’amore torna in auge. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 27 giugno 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata molto interessante. Domenica, invece, con la Luna contraria emergerà un po’ di stanchezza fisica, per cui ti converrà non esagerare con le uscite. In questo periodo hai voglia di guardare al futuro con speranza, però il tuo cielo non è del tutto sgombro di opposizioni planetarie. Questo vuol dire che non sei del tutto contento: il tuo lavoro non ti appassiona fino in fondo oppure da gennaio la tua attività ha alti e bassi. A settembre potrebbe cominciare un progetto importante, ma preparati perché avrà vita breve: a fine anno, infatti, le stelle prevedono un grande blocco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 27 giugno 2020: Toro

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un sabato importante, perché avrai Giove e Saturno in aspetto armonico. Se hai un progetto che riguarda la casa dovresti darti da fare nelle prossime ore! Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ti invita a muoverti entro novembre, a fare tutto quello che hai in mente, che siano accordi, decisioni o rapporti di coppia, entro autunno inoltrato, perché da dicembre in poi avrai un periodo più tosto. Cerca, però, di non obbligare gli altri, chi ti sta vicino ad accettare ogni tua scelta senza diritto di replica. Ora è essenziale più che mai avere al tuo fianco dei punti di riferimento stabili.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 27 giugno 2020: Gemelli

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarai molto nervoso. Eppure il tuo quadro astrologico resta molto incoraggiante. Perfino chi è stato fermo per un bel po’ di tempo, potrà recuperare entro il mese di luglio. C’è, però, qualche contrattempo, un ritardo, qualcosa che ti impone una pausa forzata. L’unico consiglio da parte delle stelle è quello di non sfogare questa tensione in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 27 giugno 2020: Cancro

Domani, secondo il popolare astrologo romano, avrai una giornata all’insegna dell’amore. Fai attenzione soltanto a fine serata, perché potresti sentire qualche leggero fastidio. Fra poco, inoltre, Venere entrerà nel segno e amplificherà ancora di più i sentimenti. Sul lavoro, invece, stai vivendo una sorta di tira e molla riguardo una trattativa che vuoi portare a termine, anche se ha delle condizioni che, ora come ora, non ti convincono. Non rifiutare per partito preso, perché potrebbe essere qualcosa d importante e te ne pentiresti poco dopo.