RISULTATI Serie B – Giornata 30 – LIVE e Diretta GOL

By

Si gioca questa sera a partire dalle 18:45 la trentesima giornata di Serie B e come di consueto andremo a seguire il risultato live di tutte le partite in programma. Si inizia infatti alle ore 18:45 con il match tra Trapani e Pordenone.

Alle ore 21 invece si giocheranno altre nove partite che troverete elencate qui di seguito. Attualmente per quanto riguarda la classifica di Serie B la squadra prima in classifica è il Benevento con 72 punti. Segue il Crotone a quota 50 e poi la lunga sfilza di squadre che attualmente stanno lottando per un posto ai playoff.

Si tratta del Frosinone a quota 48, Spezia e Pordenone a 47, Cittadella a 46, Salernitana 43 e Chievo Verona a 42. In fondo alla classifica il Livorno, con 18 punti, sembra ormai spacciato per la retrocessione mentre possono ancora sperare Trapani e Cosenza che relativamente hanno 26 e 27 punti in classifica ed occupano la penultima e terzultima posizione.

Venezia, Ascoli e Cremonese, in questo momento, si stanno giocando i due posti che varranno i playout. L’incognita sono anche Juve Stabia e Pisa, con 37 e 38 punti, che potrebbero rientrare verso una possibile zona retrocessione. Ma come abbiamo già detto andiamo a vedere qui di seguito le partite di Serie B di questa sera.

Risultati Serie B – Giornata 30

Qui sotto potrete trovare l’elenco delle partite che si disputeranno questa sera per la trentesima giornata di Serie B. Cliccando su ogni partita potrete aprire il livescore con risultato in tempo reale ed azioni salienti del match.

DIRETTA GOL SERIE B