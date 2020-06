Sampdoria – Bologna – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Sampdoria-Bologna è la gara che si disputerà domenica alle ore 19:30 ed è valevole per la 28° giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, ma per i padroni di casa è importante vincere per risollevarsi dalla zona retrocessione.

Sampdoria-Bologna: Tutto sul match

La Sampdoria arriva da due sconfitte quella con l’Inter e quella con la Roma. La squadra di Ranieri deve assolutamente vincere questa partita poiché è ancora a 1 solo punto di vantaggio sulla zona della retrocessione, e per evitare il peggio c’è bisogno di tornare alla vittoria e dare un segnale chiaro al campionato.

Il Bologna è stato sconfitto dalla Juve, ma essendo 11° in campionato, può navigare in acque tranquille, la squadra di Mihajlovic è a soli 8 punti dalla zona Europa League, sogno che i giocatori vorrebbero realizzare, ma al momento è impensabile poter raggiungere un posto europeo, vista la folta concorrenza. I rossoblu proveranno comunque a portare a casa i 3 punti e ad insidiare la Sampdoria, sarà una partita aperta e molto avvincente.

Sampdoria-Bologna: Probabili formazioni

Ranieri dovrà ancora fare a meno di Quagliarella, che non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio che lo ha colpito prima del match con l’Inter, e dovrà rinunciare anche allo squalificato Jankto.

Mihajlovic invece deve far a meno di Skov Olsen che dovrebbe rientrare agli inizi di luglio e di Santander anche lui infortunato.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Ramirez, Ekdal, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Bonazzoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Sampdoria-Bologna: Dove vederla in tv o streaming

La partita verrà trasmessa sulla piattaforma Sky, e sarà visibile, per tutti gli abbonati, sui canali dedicati Sky Sport. Sarà trasmessa anche sull’applicazione Sky go, solo per possessori di abbonamento, scaricabile sia per Android che per Apple.