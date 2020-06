Sara Shaimi si mostra sempre più innamorata di Sonny Di Meo e spiega all’interno dell’intervista al magazine di Uomini e Donne quanto sia pronta al cambiamento. La ex tronista infatti, ha deciso di vivere la sua storia d’amore alla giornata ma confessa la sua voglia di poter andare a convivere con Sonny.

La coppia uscita da Uomini e Donne dopo diversi mesi di quarantena e di lontananza, si è mostrata fin da subito unita e pronta a dei sacrifici per stare insieme. Durante la giornata di oggi, al magazine di Uomini e Donne, Sara e Sonny raccontano il loro amore e i loro progetti futuri. Quali sono state le loro parole?

Sara Shaimi pronta al cambiamento

La storia d’amore tra Sara e Sonny va a gonfie vele tanto da progettare un futuro e una convivenza insieme dopo l’estate. L’ex tronista al magazine di Uomini e Donne, racconta: “Per ora siamo fortunati, perché essendo entrambi liberi da grandi impegni lavorativi possiamo muoverci tra Roma e Milano senza problemi. […] Nella sfortuna, questa situazione precaria ci sta aiutando a viverci, altrimenti in alta stagione sarei stata continuamente in giro per il mondo”.

Sonny Di Meo più volte ha spiegato quanto la voglia di viversi la sia storia d’amore si più forte della distanza. L’ex corteggiatore ha infatti dichiarato che: “Abbiamo parlato della possibilità, a settembre, di cercare una sistemazione insieme. Entrambi siamo flessibili a spostarci. Io sto cercando un nuovo lavoro e sono aperto all’idea di andare a Roma. Per Sara vale lo stesso: se la sua compagnia dovesse aprire una base a Milano, mi ha già detto che non sarebbe un problema cambiare città. Noi ci vogliamo vivere, abbiamo voglia di stare insieme, perciò faremo di tutto per passare meno tempo possibile separati”.

Sonny Di Meo confessa il suo amore per Sara

Un momento particolare durante l’intervista per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, si è lasciato andare a una confessione importantissima. Sonny nonostante sia poco più di un mese che sta vivendo fuori dal programma Sara, si mostra già molto preso tanto da esternare il suo amore per senza troppi giri di parole.

Di Meo spiega infatti, quanto abbia bisogno di stare con Sara Shaimi e quanto lei sia pronta al cambiamento per passare molto più tempo con lui. Sonny stupisce i fan e i lettori del magazine affermando che: “Non farò troppi giri di parole, mi sono innamorato di Sara. Gliel’ho confessato qualche giorno fa. Sono stato tanti anni senza provare un sentimento così forte e ora che lo sento non voglio avere paura di sbilanciarmi. L’ho capito in questi giorni, anche durante le discussioni, quando all’idea di perderla capisco di non poterne più fare a meno”.