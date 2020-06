Sossio Aruta critica Serena Enardu | Rivelazioni dopo il GF Vip

Sossio Aruta torna all’attacco fuori dal Grande Fratello Vip e critica Serena Enardu dopo la fine della sua storia d’amore con Pago. La relazione tra i due riallacciata all’interno della casa più spiata d’Italia, ha visto la sua fine poco dopo il termine del reality a causa di alcune rivelazioni che Pago ha scoperto su Serena e l’ex corteggiatore Alessandro Graziani.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne torna così a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip dove si è classificato terzo con grande rammarico ma anche con gioia per essere stato capito dal pubblico. Sossio Aruta durante quest’ultimi giorni però, torna all’attacco e critica Serena Enardu e tutto ciò che ha fatto per entrare al GF Vip cercando di riallacciare i rapporti con il cantante.

Aruta senza peli sulla lingua infatti, racconta quello che realmente pensa della ex gieffina e si scaglia contro il suo comportamento dandole della “persona falsa“. Quali sono state le sue parole?

Sossio Aruta critica Serena Enardu

L’ex cavaliere di Uomini e Donne nonché ex gieffino dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 4, non è riuscito a tenere per sé quello che realmente pensa di Serena. Sossio infatti, ha deciso di prendere le difese di Pago schierandosi dalla sua parte convinto che, le parole che il cantante ha confessato sulla rottura di Serena siano vere e reali.

L’ex gieffino ha infatti confermato quello che anche in passato pensava di Serena enardu, ribadendolo convinto della sua idea: “In tempi non sospetti ho sempre criticato Serena Enardu, dicendo che non prova nulla per Pago. Non avrei scommesso nulla su di loro, si vede lontano un miglio che è falsa”.

Ex gieffino e Patrick contro la ex di Pago

Insieme a Sossio Aruta si è schierato anche Patrick, inquilino all’interno della casa del GF Vip 4 insieme a Serena e Pago. Entrambi infatti, sono convinti che la relazione ormai finita tra il cantante e la Enardu sia completamente tossico.

L’ex gieffino Patrick ha così concluso: “Il narcisista, che è il più pericoloso, innalza le sue vittime e dopo averle prese le fa sentire gradualmente sempre più inadatte. Totalmente apatico, non è in grado di provare compassione. Non riesce ad amare gli altri. […] Il narcisista è egoista. Non riesce ad amare gli altri. Il narcisista prima ti dà tutto, quando inizi a stare bene, ti toglie. Ti dice che non vai bene così. Vuole tenerti tutto per sé, inizia a denigrare le tue amiche, ti dice che i tuoi parenti non vanno bene. Dice cose come ‘Guarda che mamma sbaglia a darti dei consigli.”