Cagliari – Torino: Ultime dai campi – Statistiche – Gol andata VIDEO

Cagliari – Torino alle ore 19:30 è la seconda partita di questo sabato di Serie A, valevole per la 28a giornata. Sfida tra squadre reduci da risultati positivi nello scorso turno.

Cagliari – Torino: Ultime dai campi

Qui Cagliari – Zenga dovrebbe confermare il 3-5-2. In porta rientra Cragno dopo la partita di Olsen. Problemi in difesa, dove Pisacane ha riportato la frattura di due costole nella trasferta di Ferrara. Out anche Klavan per un affaticamento muscolare. Tocca quindi a Cacciatore e Walukiewicz comporre la linea a tre insieme a Ceppitelli, che tornerà dalla squalifica. Sulle due fasce potrebbero esserci Ionita a destra, in ballottaggio con Mattiello, e Luca Pellegrini a sinistra mentre Nandez e uno fra Rog (in vantaggio) o lo stesso Ionita come mezzali. Il recupero importante potrebbe essere quello di Nainggolan, che agirebbe sulla trequarti dietro i due attaccanti João Pedro e Simeone. Al momento l’opzione più probabile è ancora Cigarini, che ha scontato un turno di squalifica e giocherebbe da regista qualora il belga non fosse ancora al 100%. Sempre ai box Oliva, Faragò, Pavoletti e Pereiro. Non convocato Birsa per gravi motivi personali.

Qui Torino – Longo ritrova Ansaldi, visto che l’argentino si è ormai ristabilito dopo l’infortunio: partirà dalla panchina. Sulle fasce ci saranno De Silvestri e Aina, in mezzo Meité con Lukic, che dovrebbe dare un turno di riposo a Rincon. In attacco Berenguer-Edera alle spalle di Belotti: un leggero fastidio muscolare estromette Zaza. Rientra invece Verdi, che è a disposizione del tecnico. Non dovrebbero esserci sorprese in difesa, con il terzetto Izzo-N’Koulou-Bremer a protezione della porta difesa da Sirigu.

Cagliari – Torino: Statistiche

Nei 32 precedenti casalinghi contro il Torino, i rossoblù conducono con 13 vittorie, 12 pareggi e 7 affermazioni dei piemontesi. Negli ultimi 4 incroci, tuttavia, il Torino ha vinto 3 volte in casa del Cagliari. L’ultima affermazione casalinga dei rossoblù risale a 7 anni fa, ovvero al 10 novembre 2013 (2-1 con doppietta decisiva di Daniele Conti e rete di Ciro Immobile per i piemontesi).

Il brasiliano João Pedro è il bomber dei sardi con 16 goal realizzati, il ‘Gallo’ Andrea Belotti è invece l’uomo più prolifico della squadra di Longo con 10 reti all’attivo. Grazie al goal contro il Parma il centravanti azzurro è l’unico giocatore ad essere andato continuativamente in doppia cifra in Serie A nelle ultime 5 stagioni.

Cagliari – Torino: I gol dell’andata – VIDEO:

L’andata si è conclusa 1-1 al Grande Olmpico di Torino con i gol di Nandez e Zaza. Ecco il Video dei gol: