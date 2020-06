Calciomercato – Tutte le operazioni del 27 giugno

Calciomercato attivo anche nei giorni in cui si disputano le gare del campionato e la notizia più eclatante è l’acquisto imminente dell’Inter di Hakimi, laterale marocchino che a fine stagione concluderà la sua esperienza in Bundesliga dopo 2 anni di prestito al Borussia Dortmund per far solo momentaneamente ritorno al Real Madrid, che ha già trovato l’accordo con la società nerazzurra sulla base di 40 milioni di euro,

Scambio Arthur-Pjanic: ci siamo

Arthur alla Juventus e Miralem Pjanic al Barcellona, ci siamo quasi. Il centrocampista brasiliano sbarcherà a Torino nel fine-settimana per effettuare le visite mediche coi bianconeri. I due giocatori resteranno comunque nelle loro attuali squadre fino al termine della stagione, ovvero fino alla fine delle Final Eight di Champions League.

Addio a Rabiot, assalto a Locatelli per la Juve

Non solo Pjanic sul piede di partenza ma anche Adrien Rabiot, che quest’anno non ha assolutamente convinto in maglia bianconera. Il francese ex PSG piace in Inghilterra dove gli estimatori non mancano. Contatti informali con l’Everton, ma potrebbero emergere altre piste. Intanto la Juventus, si muove per Manuel Locatelli del Sassuolo: nelle prossime settimane possibile accelerata.

La Roma pronta a rinnovare con Dzeko

La Roma è pronta a rinnovare il contratto di Edin Dzeko fino al 2023 dopo i nuovi contatti tra il centravanti bosniaco e l’Inter. Il club giallorosso punta alla conferma del primo capitano straniero dopo 22 anni, con un accordo che preveda un ingaggio spalmato che dunque “pesi” meno sulle casse già in difficoltà della società ancora in mano a James Pallotta.

Napoli: Rodrigo ritorna nel mirino degli azzurri

Il Napoli è tornato a parlare col Valencia per Rodrigo Moreno Machado, attaccante che piaceva già un anno fa al ds Giuntoli e che adesso è tornato nei pensieri azzurri. Il calciatore nato in Brasile, ma con passaporto spagnolo, è una possibile occasione per sostituire Callejon, con il Napoli che dunque proverà a capire che tipo di investimento possa richiedere l’acquisto del 29enne.