DIRETTA STREAMING – Brescia – Genoa – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Alle 17.15 del 27 giugno, Brescia e Genoa scenderanno in campo per sfidarsi per la 28esima giornata di Serie A.

I due schieramenti

Gara molto delicata per ambo le formazioni, in particolar modo per il Brescia che dopo un’annata complicata (anche per via delle varie “beghe” tra il club e Mario Balotelli, arrivato in pompa magna in estate) si trova desolatamente ultimo in classifica con 17 punti, senza vittorie dallo scorso 14 dicembre quando battè per 3 a 0 il Lecce. Nella prima gara delle rondinelle dopo il covid contro la Fiorentina al Franchi di Firenze, è arrivato un pareggio.

Virtualmente fuori dalla zona “rossa” (seppur con lo stesso punteggio del Lecce ma con una miglior difesa dei salentini), il Genoa si trova quart’ultimo in graduatoria, dopo aver perso nettamente la prima gara dopo lo stop, in casa contro il Parma di uno scatenato Cornelius, autore di una tripletta. La gara di oggi è considerabile senza dubbi un vero e proprio “scontro salvezza” vista l’importanza della posta in palio.

Brescia – Genoa – Diretta Streaming

Completamente esclusiva di Sky, la partita sarà visibile per gli abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), nonchè tramite SkyGo per personal computer e per qualsiasi dispositivo che consenta il download dell’app ufficiale, disponibile anche per smart tv.

Brescia – Genoa – Highlights

Sarà tuttavia possibile seguire l’intero andamento della partita consultando il widget posizionato qui sotto, che si aggiornerà automaticamente in diretta live.