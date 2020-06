DIRETTA STREAMING – Lazio – Fiorentina – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Match molto importante per la Lazio, che proverà a reagire dopo la sconfitta rimediata in rimonta sul campo dell’Atalanta, partita importante anche per la Fiorentina. La partita avrà inizio alle ore 21.45 di sabato 27 giugno.

I due schieramenti

La Lazio, al netto di un campionato oltre le aspettative, è seconda in classifica anche dopo la sconfitta subita in rimonta a Bergamo, dove dopo un ottimo inizio i biancocelesti sono calati vistosamente anche fisicamente: adesso i ragazzi di Simone Inzaghi sono a 62 punti, a meno 7 dalla Juventus capolista.

La Fiorentina invece ha avuto parecchie difficoltà nel corso della stagione, che ha visto anche un cambio in panchina, con Iachini che ha preso il posto di Montella.

La prima partita dei viola dopo il periodo covid non ha soddisfatto i tifosi, che contro l’ultima in classifica non sono andati oltre l’1-1.

Lazio – Fiorentina – Diretta Streaming

La partita sarà appannaggio dell’emittente DAZN che la trasmetterà in diretta su smartphone, smart tv e personal computer, nonchè su qualsiasi dispositivo che consenta l’installazione dell’app ufficiale. Per gli utenti che posseggono il pacchetto Sky + DAZN sarà possibile assistere al match attraverso Sky sul canale DAZN1.

Con il widget qui sotto sarà possibile assistere alle azioni salienti della partita in tempo reale.