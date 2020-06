Gemma Galgani spiega l’aiuto esterno che ha avuto durante il nuovo format di Uomini e Donne nel periodo della quarantena. La dama decide così di raccontare la verità durante l’intervista al magazine del programma e lascia tutti senza parole.

La dama ormai sempre più presa dalla conoscenza con Nicola Vivarelli spiega chi, durante il nuovo format chi ha creduto in lei ma soprattutto chi l’ha spronata ad andare avanti per la sua strada nonostante le critiche. Un’amicizia nata all’interno del talk show ma che continuerà anche fuori nella vita di tutti i giorni. Di chi stiamo parlando?

Gemma Galgani aiuto esterno

L’unica donna all’interno del nuovo format ideato per la quarantena oltre a lei era Giovanna Abate. La ex tronista è infatti diventata amica della dama, creando un bellissimo rapporto che l’ha aiutata a capire cosa realmente vuole in amore. Gemma Galgani al magazine di Uomini e Donne, spiega lo speciale rapporto che si è creato con Giovanna: “La prima volta che ho visto Giovanna con tra le braccia tutte le cose che avrebbe portato in casetta che, abbiamo instaurato il primo contatto emotivo fortissimo solo guardandoci”.

La dama ha infatti spiegato: “Giovanna e io siamo state molto vicine per mesi, ma siamo sempre state discrete tra di noi, riservate. Abbiamo avuto un grande rispetto l’una per l’altra e soprattutto lo avevamo dei reciproci percorsi sentimentali che stavano affrontando. Non volevamo che una frase o un consiglio dato nel momento sbagliato pregiudicasse i nostri percorsi”.

Dama parla della scelta di Giovanna

Gemma Galgani ha trascorso le ore precedenti alla scelta di Giovanna insieme a lei nel suo camerino, tranquillizzandola e calmandola su quella che poteva essere la sua scelta. Gemma infatti spiega che: “Quando Sammy ha finto il “no” per me è stato difficilissimo non correre da Giovanna e consolarla: l’istinto era quello di abbracciarla. Anche perché un “no” così secco lo avevo ricevuto anche io e quindi capivo benissimo la sua delusione”.

La dama di Uomini e Donne ha voluto concludere così le sue bellissime parole nei confronti di Giovanna: “Come me, Giovanna per amore è disposta anche ad andare contro tutto e tutti: lei e io ascoltiamo solo il nostro cuore, perché il cuore non conoscere ragione. Questo è esattamente ciò che faccio io. Come ho fatto con Giorgio e come faccio anche ogni volta”.