Giovanni Longobardi si fida nuovamente di Veronica Ursida e racconta come sta affrontando fuori da Uomini e Donne la conoscenza con lei. L’ex cavaliere del talk show lascia tutti senza parole convinti che, la frequentazione con la dama sia terminata dopo le accuse di Armando.

Nelle ultime settimane del programma, la coppia aveva avuto una battuta d’arresto a causa delle accuse che Armando aveva rivolto nei confronti di Veronica. Il cavaliere infatti, aveva spiegato che la dama non è stata del tutto sincera con l’intero programma.

Ora che Veronica Ursida ha deciso di abbandonare Uomini e Donne per seguire Giovanni fuori, la conoscenza sembra iniziare a far passi avanti. Sul magazine del talk show, l’ex cavaliere spiega come stanno andando realmente le cose tra di loro. Quali sono le sue parole?

Giovanni Longobardi si fida di Veronica

Le parole rilasciate durante l’intervista, mostrano Giovanni molto intimidito e spaventato nei confronti dell’amore: “Da Uomini e Donne sono uscito solo, ma non per questo reputo la mia esperienza negativa, tutt’altro. Il percorso che ho intrapreso mi ha lasciato molte sensazioni positive: ho raccontato e mostrato sfaccettature di me che non avrei mai pensato di poter palesare davanti a milioni di persone”.

Il rapporto con Veronica sembra completamente cambiato: “Veronica e io ci siamo visti più volte dopo che abbiamo lasciato lo studio. Di recente lei è venuta da me perché dovevamo chiarire delle cose. Devo dire che durante i giorni trascorsi insieme siamo stati abbastanza bene, anche se all’inizio abbiamo discusso. Io però, ho un carattere molto particolare: ho grosse difficoltà ad aprire il mio cuore e quanto lo faccio, se vede che dall’altra parte questa cosa non viene sfruttata in u n certo modo , mi richiudo”.

Veronica Ursida conquista Giovanni

Giovanni Longobardi si fida nuovamente di Veronica e racconta gli ultimi giorni trascorsi con lei: “Io le ho dato e le sto dando più di un’opportunità affinché possa mostrarsi per quella che è”.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha così terminato l’intervista spiegando come stanno andando le cose con la dama: “La scorsa settimana però qualcosa è cambiato, abbiamo fatto dei passi avanti. Ci siamo rivisti, siamo riusciti a chiarire diverse cose e io lo scorso weekend sono stato da lei a Roma. Fortunatamente adesso le cose stanno cambiando…”.