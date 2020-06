Milan – Roma – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Saranno pronte a sfidarsi in un’interessante match il giorno 27 giugno alle ore 17.15 il Milan e la Roma, incontro valevole per la 28esima giornata di Serie A.

Milan – Roma – Tutto sul match

Il Milan è ripartito con il piede giusto vincendo in maniera rotonda a Lecce per 1-4 in una gara sostanzialmente dominata, sopratutto per l’atteggiamento difensivo non perfetto dei salentini che hanno permesso agli attaccanti rossoneri di dilagare sopratutto nel secondo tempo, dove in sostanza non c’è stata partita. La zona Europa League, obiettivo “minimo” del Milan dista ancora qualche punto.

La Roma, seppur con qualche difficoltà, è riuscita a battere la Sampdoria nella prima gara dei giallorossi del dopo-covid, sopratutto grazie ad un grande Edin Dzeko, autore di una doppietta, che mantiene i capitolini in lotta per un posto in Champions, attualmente lontano ancora 6 punti dalla sorprendente Atalanta.

Milan – Roma – Le probabili formazioni

I rossoneri non potranno schierare Ibrahimovic, nonchè i due difensori Kjaer e Musacchio, ancora out per una defezione al polso il portiere della Roma Pau Lopez, che verrà sostituito da Mirante, come già avvenuto per la partita contro la Sampdoria.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Milan – Roma – dove vederla in tv o streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, visibile su pc e su smart tv, nonchè su ogni dispositivo iOS e Android, e qualunque altro dispositivo che consenta di scaricare l’app ufficiale di DAZN. Per gli abbonati Sky che hanno il pacchetto DAZN, sarà possibile seguire la gara sul canale DAZN1.