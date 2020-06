Oroscopo Branko – domani domenica 28 giugno 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani domenica 28 giugno 2020. Come si chiuderà la settimana per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? Se siete impazienti di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai primi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani domenica 28 giugno 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko domani arriverà Marte nel tuo segno: un transito piuttosto lungo che porterà qualcosa di positivo, ma potrebbe renderti la vita anche parecchio faticosa. Fai attenzione!

Oroscopo Branko domani domenica 28 giugno 2020: Toro

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani Marte nascosto porterà una ventata di energia. Il pianeta dell’azione sarà concreto, porterà nelle tue giornate voglia di crescere nel lavoro, nelle questioni pratiche, ma anche desiderio di nuove avventure amorose.

Oroscopo Branko domani domenica 28 giugno 2020: Gemelli

Finalmente, come indica l’astrologo Branko, domani Marte lascerà l’aspetto contrario per raggiungere una posizione bellissima, da cui proteggerti. Fino alla fine dell’anno potrai contare sul suo sostegno, cerca solo di riposare un po’ di più, perché il pianeta rosso potrebbe ostacolare il sonno.

Oroscopo Branko domani domenica 28 giugno 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani avrai Marte in aspetto contrario che potrebbe procurarti un po’ di agitazione in più. Cerca di rallentare i ritmi e regalati, quando puoi, dei momenti di pausa; saranno utili!