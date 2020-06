Pamela Camassa – Chi è la compagna di Filippo Bisciglia

Pamela Camassa si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie al suo ruolo in tv. Anche se per i fan di Temptation Island, il suo nome è associato a quello di Filippo Bisciglia: i due infatti sono una coppia da tempo ormai e continuano a stare insieme nonostante le intemperie.

Ex modella e vincitrice di Amici Celebrities, Pamela Camassa è riuscita a farsi notare già nel 2005 grazie alla partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata terza. Un piccolo successo che le ha aperto poi le porte del mondo dello spettacolo.

Pamela Camassa – La compagna di Filippo Bisciglia

Pamela Camassa nasce il 22 aprile dell’84 a Prato, dove si diploma in Ragioneria. Nel 2000 la vediamo nel film Via del Corso diretto da Adolfo Lippi nel ruolo di protagonista e al fianco di Ilaria Spada e Laura Chiatti. Due anni più tardi vince invece il titolo di Miss Mondo Italia e partecipa alla kermesse di bellezza. Cederà però il suo posto a Susanne Zuber per protesta verso il trattamento riservato alle donne nigeriane. Ritorna poi nel 2005 nello stesso concorso e conquista il terzo posto. L’anno successivo la troviamo invece come valletta de I raccomandati, il programma diretto da Carlo Conti, e come concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino professionista Angelo Madonia.

Dal punto di vista sentimentale, Pamela Camassa e il compagno stanno insieme da ormai oltre 10 anni. Il loro amore è cresciuto sempre di più, forte sia del sentimento che entrambi nutrono per l’altra sia per la passione per il mondo dello spettacolo. I due hanno partecipato persino alla versione Vip della scuola di Maria De Filippi. La coppia ha scelto di non avere figli, ma alcuni giorni fa è spuntata un’indiscrezione sul fatto che fossero in attesa del primogenito. Pamela ha mostrato infatti un pancino sospetto, ma la smentita è arrivata nel giro di poco tempo.