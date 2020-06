Ricetta amarene sciroppate: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo la ricetta delle amarene sciroppate. Preparare questa ricetta è semplicissimo, abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti.

Le amarene sciroppate si possono preparare in due modi differenti, un metodo prevede la cottura, l’altro invece non la prevede, ma le amarene vengono lasciate al sole.

L’amarena è un frutto molto simile alla ciliegia, apporta molti benefici al nostro organismo, dato che contiene molti nutrienti, in particolar modo le vitamine i minerali e le fibre, oltre che agli zuccheri.

Preparare le amarene sciroppate è un ottimo modo per conservarle, nei periodi in cui sono particolarmente abbondanti, possiamo prepararle e consumarle anche nelle stagioni in cui non sono di stagione. Inoltre, le amarene sciroppate, sono molto utilizzare per la preparazione di vari dolci.

Amarene sciroppate – Ingredienti

1 kg di amarene

750 g di zucchero

Amarene sciroppate – Preparazione e consigli utili

Lavare le amarene e asciugarle con un panno pulito.

Snocciolarle recuperando il loro succo, oppure se preferite lasciargli il nocciolo, potete non denocciolarle.

Sistemare le amarene snocciolate e il succo in una ciotola, unire lo zucchero e mescolare delicatamente. Coprire la ciotola con una retina o un canovaccio e far macerare per 24 ore circa.

Trascorse le 24 ore, filtrare le amarene e recuperare tutto il liquido.

Metterle in liquido in una pentola, portare a bollore, schiumare se necessita e far cuocere lo sciroppo per circa 15 minuti.

Aggiungere le amarene allo sciroppo e far bollire per circa 7 minuti.

Allontanare le amarene dallo sciroppo con una schiumarola e continuare a far bollire lo sciroppo per altri 15/20 minuti. Far intiepidire lo sciroppo.

Sistemare le amarene nei vasetti di vetro e ricoprirle con lo sciroppo ottenuto. Battere il vasetto sul piano lavoro per eliminare bolle di aria e se necessita aggiungere altro sciroppo.

Chiudere i vasetti ermeticamente, sistemarli ben contrastati con canovacci in una pentola e ricoprirli di acqua fredda.

Portare a bollore l’acqua e calcolare circa 20 minuti. Far raffreddare i vasetti nella pentola

Sistemar i vasetti di amarene sciroppate in un luogo fresco e buio.

Si può evitare la bollitura dei vasetti invasando le amarene con lo sciroppo bollente. I vasetti vanno chiusi caldi e capovolti per ottenere il sottovuoto, ma per sicurezza sarebbe meglio sterilizzarli, per evitare lo sviluppo del botulino e altri microrganismi.