Ricetta farro con zucchine e gamberetti: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che vi proponiamo oggi è un primo piatto molto estivo, fresco, che può essere mangiato sia caldo che freddo, è ottimo in entrambi i modi. Stiamo parlando del farro con zucchine e gamberetti. Un primo piatto delizioso, che si prepara in pochissimo tempo, ma il risultato spettacolare, ottimo anche se avete degli ospiti, perché è molto d’effetto.

Farro con zucchine e gamberetti – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 2 porzioni di farro.

· 2 zucchine

· 100 gr gamberetti sgusciati surgelati

· 1 spicchio di aglio

· Sale e pepe q.b.

· 200 gr farro

Farro con zucchine e gamberetti – Preparazione

In una pentola portare ad ebollizione l’acqua e procedere con la cottura del farro, precedentemente sciacquato bene sotto l’acqua corrente, come indicato sulla confezione.

Nel frattempo, in una padella far soffriggere lo spicchio di aglio con un filo d’olio, quindi aggiungere i gamberetti surgelati.

Lavare e tagliare a pezzettini le zucchine. Non appena i gamberetti si saranno scongelati, aggiungere le zucchine in padella.

Far cuocere per alcuni minuti e aggiustare con sale e pepe.

Terminare la cottura del farro, scolare e saltare in padella con i gamberetti e le zucchine.

Farro con zucchine e gamberetti – Consigli utili

Il fatto in questo modo può essere anche preparato in anticipo, proprio perché è ottimo da mangiare sia caldo che freddo, potete conservarlo in frigorifero anche per 2-3 giorni.

Ottimo da portare anche dietro, ad esempio al mare, in montagna, a lavoro, a scuola, proprio perchè non necessita di essere scaldato.

Nella versione proposta da noi oggi abbiamo suggerito l’utilizzo di gamberetti surgelati, ma se avete gamberi freschi, il fatto verrà ancora più gustoso.

Potete arricchire questo primo piatto con tutto ciò che vi piace, potete aggiungere anche delle spezie, del formaggio, la mozzarella, dei pomodori, insomma personalizzatela come più vi piace.