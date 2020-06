RISULTATI Serie A – Giornata 28 – LIVE e Diretta GOL – VIDEO

Risultati Serie A – E’ iniziata con la vittoria della Juventus per quattro reti a zero sul Lecce la giornata numero 28 del campionato di Serie A. Come sempre la seguiremo sempre in tempo reale per seguire insieme a voi tutte le novità di uno dei campionati più belli del mondo.

Con la vittoria sul Lecce in questo momento la Juventus si trova a più 7 sul secondo posto anche se la Lazio, logicamente, ha una partita in meno. Sabato sera alle 21:45 infatti gli uomini di Inzaghi scenderanno in campo contro la Fiorentina per provare a tenere testa ai bianconeri.

La giornata di oggi, sabato 27 Giugno, si aprirà alle 17:15 con la partita Brescia-Genoa e proseguirà alle 19:30 con Cagliari-Torino. Da non perdere, come già sottolineato, il match serale che mette davanti Lazio e Fiorentina.

La giornata si concluderà domani, domenica 28 giugno, con un big match di altri tempi. Alle 17:15 a San Siro andrà in scena Milan-Roma. Quattro saranno invece le partite delle 19:30 di domenica: il Napoli affronta in casa la SPAL, la Sampdoria ospita il Bologna, il Sassuolo che arriva dall’incredibile pareggio con l’Inter affronterà il Verona mentre l’Atalanta sarà in campo contro l’Udinese.

A concludere la giornata sarà il match Parma-Inter che sarà un importantissimo banco di prova per gli uomini di Antonio Conte dopo il pareggio contro il Sassuolo che ha probabilmente destabilizzato anche lo spogliatoio.

Risultati Serie A – Giornata 28 – LIVE

Juventus-Lecce – 4-0

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

Parma-Inter

Juventus-Lecce 4-0 – Gol e Highlights

E’ andata in scena alle ore 21:45 di venerdì 26 giugno la partita tra Juventus e Lecce che ha visto imporsi per quattro reti a zero la formazione di Sarri. Adesso i bianconeri possono proseguire con molta più tranquillità la propria corsa allo scudetto. Qui di seguito potete trovare gli highlights di Juventus-Lecce.