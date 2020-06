Sossio Aruta sostiene e appoggia Antonella Elia che ha deciso di partecipare a Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti della ex gieffina e del suo compagno Pietro Delle Piane è iniziato da ormai diversi giorni. Il programma infatti, è partito già con le prime registrazioni che vedremo andare in onda durante la diretta di Giovedì 2 Luglio.

L’ex gieffino Sossio decide di raccontare al magazine di Uomini e Donne quello che pensa di Antonella Elia e del suo futuro percorso all’interno del nuovo reality. L’ex cavaliere si dimostra pronto a sostenerla e afferma quanto sia legato alla showgirl. Quali sono state le sue parole?

Sossio Aruta sostiene Antonella Elia

L’ex gieffino della casa del Grande Fratello Vip 4, ha voluto spendere alcune parole di affetto nei confronti di Antonella Elia e della sua esperienza a Temptation Island. Sossio ha voluto sostenerla affermando che: “Per quello che ho visto, lei e Pietro sono innamorati. Antonella non credo cadrà in tentazione: non è una donna che si lascia andare facilmente. Le piace scherzare, instaurare rapporti di amicizia anche con altri uomini, come ha fatto con me, ma mai con malizia. Pietro Delle Piane invece ha quel suo modo di essere giocherellone possa fargli fare qualche scivolone. Lo vedo innamorato di Antonella, ma potrebbe prestarsi in modo ingenuo a delle situazioni che potrebbero far arrabbiare la sua compagna”.

La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane ha infatti iniziato il suo viaggio all’interno di Temptation Island proprio in questi giorni. Le registrazioni infatti, sono iniziate in anticipo rispetto alla dama in cui andranno in onda, ovvero il 2 Luglio.

Ex cavaliere fa il tipo per la coppia

Sossio Aruta sostiene Antonella Elia e svela secondo lui il segreto da non commettere all’interno del programma. Secondo l’ex gieffino che negli anni passati ha partecipato a Temptation Island insieme a Ursula Bennardo ha così affermato che: “Il segreto del programma, è essere consapevoli non tanto dei propri gesti ma delle prole che si dicono. Il raccontare a terza persone della propria relazione, parlare dell’intimità e dei segreti del rapporto”.

Aruta ha voluto concludere così: “Questo è proprio ciò che più fa soffrire la persona che sta dall’altra parte. Temptation Island è veramente un programma in cui si mette alla prova la propria storia, perché se ci si presenta con un rapporto fragile, quello è il posto ideale per trasformare una crepa in una voragine”.