Udinese – Atalanta – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Udinese – Atalanta – Tutto sul match

L’Atalanta proverà ad allungare la striscia di vittorie consecutive che perdura da prima dello stop dovuto al coronavirus, ma dovrà affrontare l’Udinese allo stadio Friuli recentemente sconfitta dal Torino per 1 a 0.

Stagione già da adesso memorabile per l’Atalanta che dopo aver conquistato una qualificazione alla fase ad eliminazione di Champions League dopo una partenza non perfetta, ha mostrato una condizione fisica eccellente anche dopo lo stop, battendo senza difficoltà il Sassuolo per 4 a 1, e sconfiggendo la Lazio, in rimonta (dallo 0-2 al 3-2) nell’ultima sfida, che ha parzialmente spento i sogni scudetto dei biancocelesti.

Discorso diametralmente opposto per l’Udinese che ha come unico obiettivo la salvezza, trovandosi a soli 3 punti dalla zona “rossa”. In particolare il collettivo di Gotti non riesce a porre rimedio ad una certa sterilità offensiva (solo 21 le reti segnate), al netto di un gioco discontinuo. Il problema goal si è palesato in maniera evidente proprio durante la sconfitta sul campo dei granata, dove i friulani non hanno demeritato nel complesso.

Udinese – Atalanta – Probabili formazioni

Grave la defezione di Mandragora per i padroni di casa, che nella scorsa sfida si è rotto il crociato del ginocchio, oltre a non poter schierare De Paul per somma di ammonizioni.

Meno problemi per Gasperini, che ha la squadra completamente disponibile.

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Ter Avest, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Muriel.

Udinese – Atalanta – dove vederla in tv e in streaming

La gara, esclusiva di Sky, verrà trasmessa via satellite sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite), ma sarà anche possibile assistere all’intero match usufruendo, per gli abbonati, dell’app SkyGo, disponibile per dispositivi iOs e Android (quindi smartphones e tablet), nonchè qualunque Smart Tv compatibile, oltre che dispositivi come Amazon FireStick e simili.