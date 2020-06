Gemma Galgani rivela il suo racconto inaspettato al magazine di Uomini e Donne descrivendo nei minimi particolari gli ultimi giorni con Nicola. La dama infatti, decide di mostrare la sua forte voglia di stare con il cavaliere lasciandosi andare a delle affermazioni che nessuno avrebbe mai pensato.

La dama di Uomini e Donne racconta gli ultimi giorni a Roma insieme a Nicola Vivarelli.

La conoscenza infatti sembra andare bene nonostante alcune discussioni sugli impegni del cavaliere che, lo privano di sentire sempre più spesso la dama. Entrambi stanno già pensando alla prossima meta insieme. Quali sono state le parole di Gemma?

Gemma Galgani e il racconto inaspettato

La dama e la sua conoscenza con il cavaliere nonostante la differenza di età sembra procedere bene. Le discussioni infatti, vengono superate anche se Gemma vorrebbe più partecipazione nell’essere cercata soprattutto quando i due sono distante. Questo però, non l’ha fermata dal raccontare al magazine di Uomini e Donne quello che negli ultimi giorni insieme è successo: “Una cenetta intima in un locale rustico, dove la buona cucina era protagonista. Durante la cena gli ho preso la mano. Anche solo il tenergli la mano, un gesto affettuoso”.

Galgani ha anche spiegato: “La vita ci insegna che bisogna “osare” sempre e io le sfide le accetto a prescindere. Nicola quando c’è, è coinvolgente, simpatico, complice, divertente ed è piacevole avere accanto qualcuno che ci sappia far ridere. Insomma, ha davvero tante qualità. Sicuramente io sono la parte più fragile sotto questo aspetto, anche se mi sforzo di accettare i suoi cambiamenti di programma improvvisi.”

La coppia pronta al passo successivo

Gemma Galgani al magazine di Uomini e Donne svela il suo racconto inaspettato e cosa insieme, hanno deciso per le prossime settimane e per l’intera estate. La conoscenza che sembra si stia trasformando pian piano in qualcosa di più, viene descritta da Gemma come un qualcosa di bellissimo.

La dama ha voluto così concludere affermando quali sono i loro progetti futuri: “Dopo l’ultima visita che mi ha fatto a Roma, di cui sono stata felicissima, la prossima tappa potrebbe essere quello di accoglierlo a braccia parte nella mia cara Torino. Questo per fargli vivere la mia quotidianità. Credo sia molto importante e utile per aumentare e capire meglio il nostro livello di conoscenza”.