Verissimo – Anticipazioni 27 giugno – Ospiti

Verissimo torna con l’ultima puntata nel pomeriggio di oggi, 27 giugno 2020. Ancora un giro di ospiti per il salotto di Silvia Toffanin: al centro il coro virtuale #ImagineForVerissimo che nel corso degli appuntamenti ha raccolto il contributo di 100 artisti.

La sigla di apertura invece sarà affidata a Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: le due artiste interpreteranno La Isla, il loro nuovo singolo estivo che vanta la fitma di Takagi & Ketra. Le anticipazioni ci svelano inoltre chi saranno i protagonisti che interverranno in collegamento e quali interviste storiche potremo rivedere.

Verissimo – Anticipazioni 27 giugno

Sergio Sylvestre è pronto a sfruttare il piccolo schermo di Verissimo per parlare delle recenti polemiche che lo hanno colpito. Il cantante infatti è stato bersagliato dalle critiche per aver alzato il pugno durante l’interpretazione dell’Inno Nazionale Italiano durante la partita Juve Vs Napoli. E non solo: gli errori fatti durante l’esecuzione e le sue origini americane sono state duramente attaccate da tanti cittadini dello Stivale. Per il panorama musicale interverranno anche Rudy Zerbi, Baby K e Irama. Tutti e tre parleranno delle difficoltà affrontate dal settore spettacolo in questi mesi, a causa dell’emergenza ancora in corso.

Filippo Bisciglia si collegherà invece dalla Sardegna per rivelare alcune novità che riguardano Temptation Island, che fra pochi giorni ci regalerà una nuova edizione da non perdere. Per lo spazio Le Storie, Verissimo riproporrà invece le interviste di Federica Panicucci, Elena Sofia Ricci, Renzo Arbore, Giulia Michelini e Stefania Sandrelli. Volti noti e amatissimi dal pubblico, si racconteranno grazie a ricordi, aneddoti e momenti di vita privata vissuti nel corso di tanti anni di carriera. L’arrivederci sarà un obbligo: il programma ritornerà la prossima stagione con altre interviste esclusive e ospiti da accogliere, si spera, all’interno dello studio Mediaset.