DIRETTA GOL SERIE A – Risultati e Classifica Live della giornata 28 – Orari e dove vedere le partite: Sky o DAZN?

Diretta Gol Serie A – Nuovamente in campo con le partite di Serie A. Abbiamo già assistito a quattro match che fanno parte della giornata numero 28 del campionato più importante d’Italia ed oggi si concluderà con altre sei partite. La giornata è iniziata venerdì sera con la vittoria per quattro reti a zero della Juventus che era passata momentaneamente a +7 sulla Lazio. Proprio i biancocelesti hanno giocato ieri sera contro la Fiorentina e, dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo, sono riusciti a capovolgere il risultato e tornare a meno quattro dalla capolista.

Le altre due partite della giornata di ieri hanno visto il pareggio per 2 a 2 tra Brescia e Genoa che quindi non smuove quasi nulla nella corsa alla salvezza e la vittoria, importante, del Cagliari sul Torino per 4 a 2. Proprio i granata grazie a questi tre punti hanno nuovamente agganciato il Verona e sono ancora in corsa per l’Europa League. Andiamo adesso a vedere il programma di questa domenica 28 Giugno con le partite che si giocheranno ed anche la programmazione televisiva.

ore 17:15 – Milan-Roma – DAZN

– DAZN ore 19:30 – Napoli-Spal – SKY

– SKY ore 19:30 – Sampdoria-Bologna – SKY

– SKY ore 19:30 – Sassuolo-Verona – DAZN

– DAZN ore 19:30 – Udinese-Atalanta – SKY

– SKY ore 21:30 – Parma-Inter – SKY

Classifica Serie A – LIVE

Juventus – 69 punti Lazio – 65 punti Inter – 58 punti Atalanta – 54 punti Roma – 48 punti Napoli – 42 punti Parma – 39 punti Milan – 39 punti Verona – 38 punti Cagliari – 38 punti Bologna – 34 punti Sassuolo – 33 punti Fiorentina – 31 punti Torino – 31 punti Udinese – 28 punti Sampdoria – 26 punti Genoa – 26 punti Lecce – 25 punti SPAL – 18 punti Brescia – 18 punti

Serie A – Giornata 28 – Risultati LIVE

Qui di seguito potrete trovare in tempo reale tutti i risultati di Serie A costantemente aggiornati durante le partite.