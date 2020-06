DIRETTA – Napoli-Spal – Formazioni ufficiali, dove vedere in tv e streaming

DIRETTA Napoli-Spal – Oggi per la 28^ giornata di campionato seguiamo la partita Naoli-Spal in diretta per voi senza perderci nessun momento di questo match in contemporanea con altre 4 gare di Serie A.

Il Napoli arriva a questa gara, dopo la vittoria sul Verona nel turno infrasettimanale, in forma con la sua quarta vittoria consecutiva.

La Spal condivide l’ultimo posto della graduatoria a quota 18 con il Brescia ed è reduce dalla sconfitta casalinga con il Cagliari.

Allo stadio San Paolo, in questa stagione, il Napoli ha conquistato 5 vittorie e due pareggi in 13 incontri.

Napoli-Spal – Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

SPAL (4-4-2): Letica, Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Strefezza, Missiroli, Murgia, Fares; Petagna, Cerri. Allenatore: Di Biagio

Napoli-Spal – Dove vedere in tv e streaming

La partita tra Napoli e Spal si vedrà esclusivamente su Sky. Inoltre potete vedere la diretta streaming di Napoli-Spal sia sul servizio on demand di Sky, ovvero SkyGo, ma anche su NowTv. Chiaramente sono due servizi a pagamento e per i quali dovrete essere abbonati.