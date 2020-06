DIRETTA – Parma – Inter – Formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

DIRETTA Parma – Inter – Scenderanno in campo alle 21.45 nell’ultima partita domenicale del giorno 28 giugno di Serie A, Parma ed Inter, in un incontro che si preannuncia molto interessante.

Stato di forma delle squadre

Trend identico per entrambe le formazioni, che dal dopo covid hanno raccolto 4 punti, sebbene in circostanze molto diverse: l’Inter ha dapprima battuto la Sampdoria per 2 a 1, ma poi nella gara successiva ha impattato per 3 a 3 contro il Sassuolo, che ha reso più complicata la corsa nelle zone altissime della classifica, visto che i nerazzurri sono attualmente a -11 dalla Juventus capolista.

Ottimo campionato per il Parma, collettivo passato spesso inosservato agli occhi dei più visto l’attuale 8° posto in graduatoria, con un buon punto conquistato in casa del Torino e poi la larga vittoria ottenuta contro il Genoa, in trasferta.

Parma – Inter – Formazioni ufficiali

Molto presto verrano rese ufficiali le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, nel frattempo ecco le probabili formazioni di Parma e Inter:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Parma – Inter, dove vederla in tv e in streaming

La gara sarà appannaggio di Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Ovviamente sarà possibile seguire l’intero match anche tramite SkyGo, disponibile per smartphone, personal computer, tablet e smart tv, nonchè su ogni dispositivo tipo Tv Box, Amazon FireStick e Google Chromecast

In ogni caso tramite il nostro widget sarà possibile seguire tutte le azioni della partita, l’articolo inoltre verrà aggiornato in diretta live con le migliori azioni della partita, con tanto di video dei goal, e azioni più importanti.