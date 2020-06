DIRETTA STREAMING – Milan – Roma – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Gara dalla grande importanza per Milan e Roma che si sfideranno domenica 28 giugno, la prima gara domenicale della 28esima giornata di serie A. Fischio d’inizio ore 17.15.

I due schieramenti

Il Milan, al netto di una stagione non all’insegna della continuità, ha trovato il successo nella prima gara post Covid, battendo nettamente il Lecce per 4 a 1 in trasferta, ed è ancora ampiamente in corsa per un post in Europa League.

La Roma ha avuto qualche difficoltà in più nel battere la Sampdoria nell’ultima partita, pratica risolta con i 3 punti sopratutto grazie a Edin Dzeko.

Milan – Roma – Diretta Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, visibile su pc e su smart tv, nonchè su ogni dispositivo iOS e Android, e qualunque altro dispositivo che consenta di scaricare l’app ufficiale di DAZN, come buona parte dei TV Box, Amazon FireStick e Chromecast. Per gli abbonati Sky che hanno il pacchetto DAZN, sarà possibile seguire la gara sul canale DAZN1.

Milan – Roma – Highlights

All’interno di questo sarà possibile seguire l’intero andamento della partita consultando il widget posizionato qui sotto, che si aggiornerà automaticamente in diretta live, inoltre l’articolo sarà aggiornato in tempo reale con le migliori azioni dei video dei goal. Restate sintonizzati.