DIRETTA STREAMING – Sampdoria – Bologna – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Scenderanno in campo per darsi battaglia alle ore 19.30, il giorno domenica 28 giugno Sampdoria e Bologna allo stadio Marassi di Genova, in una partita valevole per la 28esima giornata di Serie A.

I due schieramenti

La stagione della Sampdoria è iniziata male sotto la gestione Di Francesco, venendo sostituito in corsa da Ranieri che ha migliorato seppur non in maniera decisa l’andamento di campionato dei doriani, attualmente a quota 26 punti, ad uno solo dalla “zona rossa”.

Il Bologna invece difficilmente avrà grandi problemi a salvarsi avendo 34 punti in graduatoria, dopo la sconfitta interna nella prima gara dopo il covid contro la Juventus.

Sampdoria – Bologna – Diretta Streaming

La partita verrà trasmessa in diretta da Sky attraverso il canale Sky Sport (numero 254 del satellite), ma anche con l’ausilio dell’app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo Android e iOs.

Sampdoria – Bologna – Highlights

Ogni azione della partita potrà essere seguita con l’ausilio del widget piazzato poco più sotto, che in maniera molto esaustiva fornirà ogni dettaglio sul match.

L’articolo verrà aggiornato in diretta live con tutte le azioni più importanti, tramite dei video.