DIRETTA STREAMING – Sassuolo – Verona – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sfida di metà classifica quella in programma tra Sassuolo e Verona, che scenderanno in campo al Mapei Stadium in occasione della 28esima giornata di campionato, domenica 28 giugno alle ore 19.30.

Come stanno le squadre

Il Sassuolo arriva da un rocambolesco pareggio per 3 a 3 in casa dell’Inter, che ha complicato parecchio i “sogni di gloria” dei nerazzurri. I neroverdi sono alla 12esima posizione in graduatoria con 33 punti.

In 9° posizione c’è il Verona che di punti ne ha 39, e nonostante la sconfitta in casa contro il Napoli può essere più che soddisfatto per la stagione disputata, considerato lo status da neopromossa, e non sono ancora svaniti i sogni di una difficile ma non impossibile qualificazione ai preliminari di Europa League.

Sassuolo – Verona – Diretta Streaming

La partita sarà in diretta esclusiva su DAZN, sarà quindi possibile assistere al match completo per gli abbonati tramite app ufficiale su personal computer, smartphone, tablet, smart tv e qualunque altro dispositivo compatibile.

Sassuolo – Verona – Highlights

Attraverso il widget livematch piazzato qui sotto, sarà possibile assistere in maniera testuale ad ogni azione della partita. L’articolo sarà inoltre aggiornato in maniera instantanea con i video dei goal ed altre azioni salienti.