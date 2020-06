Domenica In – Anticipazioni 28 giugno – Gli ospiti

Domenica In è pronta per affrontare la sua ultima puntata: il 28 giugno 2020, Mara Venier accoglierà in studio gli ultimi ospiti di questa edizione piena di sorprese ed emozioni. Ci sarà ampio spazio per la musica e per i racconti intimi di tanti volti noti dello spettacolo.

Le anticipazioni di Domenica In accendono le luci su Romina Power, che interverrà per presentare Una canzone semplice. Si tratta dell’ultimo singolo della cantante: verrà mostrato anche il video girato a Cellino San Marco. Roby Facchinetti sarà invece in collegamento da Bergamo e parlerà della sua Rinascerò, rinascerai, la canzone che ha pubblicato per trasmettere speranza a tutti i cittadini colpiti dal Coronavirus.

Domenica In – Anticipazioni 28 giugno

La musica sarà ancora al centro della nuova puntata di Domenica In. Loretta Goggi si racconterà alla padrona di casa, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera. Jerry Calà parlerà invece di Un metro indietro, la sua nuova hit estiva. Il noto attore e cantante italiano ha un legame speciale con Zia Mara e non manca mai di farle visita nel suo salotto. Ci sarà anche un saluto da parte del cast di Made in Sud, capitanato da Stefano De Martino e insieme a Fabio Rovazzi. Quest’ultimo è ritornato da poco in pista nel mondo della musica, grazie ad una collaborazione con Raf e Danti.

Monica Marangoni, il volto di L’Italia con voi, farà un breve intervento destinato ai connazionali e agli italiani che seguono l’emittente pubblica dall’estero. Andrea Sannino interpreterà invece il suo Abbracciame, l’ultimo singolo con cui ha riscosso un enorme successo. Le anticipazioni di Domenica In ci promettono un approfondimento sulla Fase3 e sulle ultime statistiche sul contagio. Non solo per quanto riguarda l’Italia, ma anche per tutto il resto del mondo. Interverranno il professor Francesco Le Foche e la giornalista Giovanna Botter, inviata a Pechino.