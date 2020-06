F1 Passion: Anteprima e statistiche del GP d’Austria – RedBull-Ring

Circuito

Nome: Red Bull Ring

Luogo: Spielberg, Stiria, Austria

Distanza a giro: 4,318km

Numero di curve: 10, sette a destra e tre a sinistra

Senso di marcia: orario

Costruzione: la nascita di questo storico tracciato risale agli anni ’50, quando alcuni appassionati di auto da corsa crearono il primo percorso con qualche cono e semplici balle di fieno. Nel 1958 si disputò sul tracciato di allora una gara di vetture sportive internazionali, mentre nei successivi due anni fu la Formula Due a fare tappa in Austria. Nei primi anni Sessanta il tracciato di Zeltweg ospitò due eventi del campionato di Formula 1 non validi per il mondiale. Sull’onda dei successi dell’idolo locale Jochen Rindt, si decise di costruire un nuovo tracciato, l’Osterrichring. Il 1970 fu l’anno dell’inaugurazione: la prima gara di Formula 1 si disputò sul circuito lungo 5,911 km e fu vinta inaspettatamente da Jacky Ickx. Nel corso degli anni la pista subì qualche modifica, ma le più importanti avvennero nel 1988, quando la gara era già stata cancellata dal calendario iridato; vennero modificate la curva Bosch e la larghezza del rettilineo principale. Il tracciato come lo conosciamo ora risale però al 1997, dopo numerose modifiche e un nuovo progetto a carico della società austriaca A1, che fece nascere una nuova pista all’interno della vecchia. Dopo l’ultima edizione del 2003, il tracciato è stato rilevato dalla Red Bull, che nel 2010 ha finanziato i lavori per un riammodernamento della struttura del paddock, senza modifiche alla pista. Il tracciato come lo conosciamo ora ha ospitato eventi di altri campionati, prima di rientrare lo scorso anno nel calendario della maggiore Serie.

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 60% del giro Consumo di carburante al giro: 1,4 kg/giro Velocità massima: 328 km/h Possibilità di safety car: 65% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 22 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 9 su 30 edizioni in questo tracciato Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quattordicesimo (Jones, 1977)

Particolarità del tracciato: Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più veloci del calendario di F1, in quanto vi sono solo nove curve. Richiede un carico aerodinamico medio, ma i top team utilizzeranno ali più cariche in modo da compensare l’aria rarefatta, oltre che per avere una maggiore trazione in uscita di curva. Per quanto riguarda le zone DRS, ve ne sono ben 3 (rettilineo, curve 1 e 2 e curve 2 e 3). I sorpassi qui sono possibili in quanto, oltre alle zone appena citate, la pista è piuttosto larga.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 7 Tempo speso in frenata: 17 % del giro Energia dissipata in frenata durante il GP: 143 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il GP: 67.237 kg Frenata più impegnativa: la seconda staccata alla curva 2

Gomme: Per questo Gran Premio, Pirelli ha deciso di non portare i set di gomme più dure (C1) e più morbide (c5). Scelte completamente diverse per Mercedes e Ferrari. Vedremo chi avrà azzeccato la migliore strategia per il weekend dove si prevedono alte temperature sul circuito di Spielberg.

RECORD

Giro prova: 1:03.130 – V Bottas – Mercedes – 2018

Giro gara: 1:06.957 –K Raikkonen – Ferrari– 2018

Distanza: 1h24:04.888 – M Schumacher – Ferrari – 2003

Vittorie pilota: 3 – A Prost

Vittorie team: 6 – McLaren

Pole pilota: 3 – N Piquet/ N Lauda/ R Arnoux

Pole team: 7 – Ferrari

Migliori giri pilota: 3 – D Coulthard

Migliori giri team: 8 – McLaren

Podi pilota: 5 – D Coulthard

Podi team: 22 – Ferrari

Albo d’oro