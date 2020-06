Jerry Calà e Mara Venier – Perchè è finita fra loro

Jerry Calà e Mara Venier hanno avuto una lunga e travagliata relazione. L’attore e la conduttrice italiana si sono persino sposati, ma poi hanno scelto di intraprendere strade del tutto diverse. Dopo aver rilasciato poche interviste in merito, è stato il cantante e comico a vuotare il sacco in merito alla fine delloro matrimonio.

Jerry Calà e Mara Venier si sono sposati nell’84 a Los Angeles, ma tre anni dopo era già finito tutto. Il motivo è molto semplice: la presentatrice ha pizzicato il marito con un’altra. “Era una festa che avevamo fatto con gli amici“, ha raccontato lui a I Lunatici di Rai Radio2, “Mi ha beccato che parlavo con una fitto fitto in bagno. Non è che ci stessi facendo cose. Sai quando hai un po’ bevuto, ti avvicini e ti metti a parlare con lei. Lei mi ha beccato, ha frainteso e mi ha riempito di botte. Cosa che tra le altre cose non dice mai“.

Jerry Calà e Mara Venier – Un matrimonio finito per i tradimenti

La zia Mara non ha mai nascosto di non aver tollerato i continui tradimenti dell’ex marito. Durante una puntata di Domenica In, la conduttrice ha rivelato infatti che fra i due le cose non andavano bene già durante la co-conduzione di Sanremo ’87. Lui l’aveva tradita e lei ci ha visto rosso. Nel corso di un’intervista a Verissimo, la zia Mara però ha parlato anche di altri dettagli del loro passato.

“Con Jerry la vita era sempre un gioco“, ha raccontato, “lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio ‘pu**aniere’. Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte. Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me. Siamo stati insieme per sei anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sentiamo nei momenti bui“.