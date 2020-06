Milan-Roma ancora un gol di Rebic ma che acrobazia di Kessie [VIDEO]

Al minuto 76 è arrivato il vantaggio del Milan nella partita contro la Roma, ancora in gol Ante Rebic, dopo una carambola in area, ma Kessie prima del tiro del croato ha fatto un tiro in mezza rovesciata parato da Mirante, poi Rebic ha ribadito in rete una respinta del palo.

Ecco il video del gol dei rossoneri