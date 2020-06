Non dirlo al mio capo, quinta puntata – Anticipazioni 5 luglio

Non dirlo al mio capo: la quinta puntata verrà trasmessa in replica su Rai 1 il prossimo 5 luglio. L’episodio 9, Fidarsi… è bene?, e l’episodio 10, La forza della debolezza, ci racconteranno gli ultimi sviluppi sui due protagonisti.

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo ci svelano infatti che Enrico cercherà ancora di creare un rapporto con Lorenzo, anche se il ragazzo non ha ancora scoperto la verità sull’avvocato. Quest’ultimo invece inizierà a provare una forte gelosia nei confronti dell’insegnante, entrato di recente nella vita della sua assistente.

Non dirlo al mio capo, quinta puntata – Le anticipazioni

Nell’episodio 9, Enrico (Lino Guanciale) rivede Lorenzo e poi si imbatte in Fabrizio (Andrea Bosca) a Napoli. L’insegnante ha aggredito un cliente di un ristorante e l’avvocato riuscirà a calmarlo. Scopre così che Fabrizio ha reagito in malo modo perchè lo sconosciuto aveva preso di petto suo padre e decide di assumere il suo caso. Lisa (Vanessa Incontrada) non può essere sorpresa del gesto, non sapendo che in realtà Enrico sta facendo di tutto per tenere entrambi sotto controllo. Nel frattempo, Mia bacia Giacomo, mentre Romeo capisce di non essere innamorato di Greta e la lascia. Sulla scia delle sue continue vendette, Marta (Giorgia Surina) scopre che Fabrizio ha un figlio e corre subito a dirlo a Lisa.

Nel decimo episodio, Enrico assume Rocco, il marito di Perla, come nuovo cliente dello studio. I due infatti stanno divorziando e questo complica la situazione per Lisa: per quanto tempo ancora potrà nascondere che la donna è la tata dei suoi figli? Prima di poter rivelare la verità, qualcuno spara ad Enrico e finisce in ospedale. Lisa gli sta accanto tutto il tempo, anche se non è disposta ad ammettere di aver scelto Fabrizio come ripiego. Dopo che i due si sono baciati, Vinci fa un nuovo errore: bacia l’avvocato di Perla proprio davanti a Lisa. Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo ci confermano che Lisa lascerà comunque Fabrizio, anche se l’insegnante cercherà di farle capire che Vinci la farà solo soffrire.